Плевок в лицо: Зеленского грубо осадили в НАТО

Политолог Юрий Бондаренко прокомментировал aif.ru слова члена польского сейма Марека Якубяка, который ранее заявил, что без вмешательства бывшего премьера Матеуша Моравецкого и бывшего президента Анджея Дуды украинский лидер мог бы уже не быть в живых.