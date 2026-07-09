Плевок в лицо: Зеленского грубо осадили в НАТО

Политолог Юрий Бондаренко прокомментировал aif.ru слова члена польского сейма Марека Якубяка, который ранее заявил, что без вмешательства бывшего премьера Матеуша Моравецкого и бывшего президента Анджея Дуды украинский лидер мог бы уже не быть в живых.
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