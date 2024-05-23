Сотрудники МВД по Адыгее обсудили со студентами вопросы профилактики терроризма и экстремизма.

Беседу о недопущении распространения экстремистской и террористической идеологии в молодежной среде сотрудники республиканского МВД сегодня провели в майкопском государственном гуманитарно-техническом колледже при Адыгейском госуниверситете.
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