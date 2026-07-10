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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край оказался в тройке лидеров Сибири по доступности бензина

Алтайский край оказался в тройке лидеров Сибири по доступности бензина

Среди регионов СФО самые низкие цены зафиксированы в Омской области Ранее amic.ru писал, что, согласно данным Росстата, Алтайский край вошел в число регионов с наиболее доступными ценами на бензин и дизельное топливо как в Сибири, так и в России.

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