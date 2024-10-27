Большой театр представит в Мариинском театре балетную премьеру «Ромео и Джульетта»

С 6 по 9 ноября в Мариинском-2 пройдут гастроли балетной труппы Большого театра России. В этот раз на петербургской сцене представят возобновленный шедевр композитора Сергея Прокофьева, хореографа Леонида Лавровского и художника Петра Вильямса — балет «Ромео и Джульетта» (постановка 1946 года).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии