Большой театр представит в Мариинском театре балетную премьеру «Ромео и Джульетта»

С 6 по 9 ноября в Мариинском-2 пройдут гастроли балетной труппы Большого театра России. В этот раз на петербургской сцене представят возобновленный шедевр композитора Сергея Прокофьева, хореографа Леонида Лавровского и художника Петра Вильямса — балет «Ромео и Джульетта» (постановка 1946 года).