Врачи России должны заниматься своей работой

А я предлагаю всем законодателям и чиновникам управленцам в качестве жеста доброй воли в принудительном порядке сделать обрезание.

Михаил Гринжук

У нас и так не хватает медиков эти имбицилы чиновники хотят чтоб врачи поувольнялись. Только пускай запомнят ссуки когда их родные или они будут подыхать хрен им а не оказание помощи. Пускай пиздуют к мусульманам лечиться