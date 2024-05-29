Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врачи России должны заниматься своей работой

Врачи России должны заниматься своей работой

 Спецкурс лекций, угрожающий стабильности в обществе Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская высказалась по поводу инициативы Совета муфтиев России (СМР) о внедрении для врачей России курса по исламской этике: «Нет никаких сомнений, что политика расшаркивания перед мигрантами угрожает стабильности в обществе.

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Комментарии
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Горыныч
Днище! Чиновники ждут, когда их самих в сраку сношать будут!
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17 час.
Михаил Гринжук
А я предлагаю всем законодателям и чиновникам управленцам в качестве жеста доброй воли в принудительном порядке сделать обрезание.
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15 час.
Михаил Гринжук
У нас и так не хватает медиков эти имбицилы чиновники хотят чтоб врачи поувольнялись. Только пускай запомнят ссуки когда их родные или они будут подыхать  хрен им а не оказание помощи. Пускай пиздуют к мусульманам лечиться
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15 час.

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