Спецкурс лекций, угрожающий стабильности в обществе Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская высказалась по поводу инициативы Совета муфтиев России (СМР) о внедрении для врачей России курса по исламской этике: «Нет никаких сомнений, что политика расшаркивания перед мигрантами угрожает стабильности в обществе.
Врачи России должны заниматься своей работой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Горыныч
Днище! Чиновники ждут, когда их самих в сраку сношать будут!
Ответить
17 час.
Михаил Гринжук
А я предлагаю всем законодателям и чиновникам управленцам в качестве жеста доброй воли в принудительном порядке сделать обрезание.
Ответить
15 час.
Михаил Гринжук
У нас и так не хватает медиков эти имбицилы чиновники хотят чтоб врачи поувольнялись. Только пускай запомнят ссуки когда их родные или они будут подыхать хрен им а не оказание помощи. Пускай пиздуют к мусульманам лечиться
Ответить
15 час.
Свежие комментарии