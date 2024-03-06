NEU: эффективность магния для повышения качества сна сомнительна

Популярные добавки с магнием могут быть неэффективны для улучшения сна. Об этом рассказала клинический профессор фармации Северо-Восточного университета в США Карла Боумистер на сайте Northeastern University (NEU).
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