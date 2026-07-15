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Регионы России

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Ростехнадзор выдал Росэнергоатому лицензии на два блока Кольской АЭС-2

Ростехнадзор выдал Росэнергоатому лицензии на два блока Кольской АЭС-2

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала концерну «Росэнергоатом» лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 будущей Кольской АЭС-2 в Мурманской области.

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