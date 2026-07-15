Ростехнадзор выдал Росэнергоатому лицензии на два блока Кольской АЭС-2

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала концерну «Росэнергоатом» лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 будущей Кольской АЭС-2 в Мурманской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии