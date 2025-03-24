На Смоленщине пожизненное заключение грозит организаторам крупной нарколаборатории (видео)

ФСБ РФ при силовой поддержке войск нацгвардии России на территориях Владимирской и Смоленской областей пресекли деятельности специализирующихся на незаконных производстве и бесконтактном сбыте особо крупных партий наркотических средств с использованием сети Интернет лиц.
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