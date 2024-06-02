На ПК вышла полная версия хоррора про чернобыльских сталкеров Chernobylite. Её отд...

На ПК вышла полная версия хоррора про чернобыльских сталкеров Chernobylite. Её отдают за 363 рубляНа ПК состоялся выход полного издания Chernobylite, хоррора с элементами выживания, действия которого разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения.
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