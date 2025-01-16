Заголовок - фрагмент из "Бесогон TV" от 8 мая 2014: https://yandex.ru/video/previe. Еще в марте в Харькове был организован "антимайдан".
Письмо одессита после 2 мая 2014: "Русские не придут"
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Полностью поддерживаю автора. Население этой территории со времён нэзалэжнисти привыкло жить так, как им нравится, приплатив "кому надо", а власти нравится быть над законом и над холопами. У всех свой интерес и свои бабки. В силу своего дремучего "хуторянства", хуторяне считали себя "по над усэ", это я ощутил, уже в далёком теперь, 1974 году в Киеве и Полтаве. Для них уже тогда были "кляти москали", виновные во всём, что у них не получалось-не украсть и не так взять.
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21 час.
Вадим Кузнецов
Советский промышленный город Николаев. Русский город Харьков. Легендарная южно-русская Одесса. Эх...
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21 час.
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