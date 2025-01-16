Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Соскучились виддать по звиздюлям ПИНДОСЫ...Ой что-то будет...Самая сильная армия говорите????...ХА, ХА, ХА......НАТО — всё: Базы ...
  • Александр Лагуткин
    Так диаспора и судье конверт занесет.  Чем судья от этой чиновницы отличается. А этого ярого патриота Таджикистана со...«Не квартиру им в...
  • Алексей Тан
    А для ЭТОГО... не обходимо, что бы кто то написал заявление!.. а другие ЗАВЕЛИ ДЕЛО!... о НАРУШЕНИИ или преступлении....«Не квартиру им в...

Письмо одессита после 2 мая 2014: "Русские не придут"

Письмо одессита после 2 мая 2014: "Русские не придут"

Заголовок - фрагмент из "Бесогон TV" от 8 мая 2014:   https://yandex.ru/video/previe. Еще в марте в Харькове был организован "антимайдан".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Вячеслав Тарасов
Полностью поддерживаю автора. Население этой территории со времён нэзалэжнисти привыкло жить так, как им нравится, приплатив &quot;кому надо&quot;, а власти нравится быть над законом и над холопами. У всех свой интерес и свои бабки. В силу своего дремучего &quot;хуторянства&quot;, хуторяне считали себя &quot;по над усэ&quot;, это я ощутил, уже в далёком теперь, 1974 году в Киеве и Полтаве. Для них уже тогда были &quot;кляти москали&quot;, виновные во всём, что у них не получалось-не украсть и не так взять.
Ответить
21 час.
Вадим Кузнецов
Советский промышленный город Николаев.  Русский город Харьков. Легендарная южно-русская Одесса. Эх...
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх