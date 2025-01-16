Письмо одессита после 2 мая 2014: "Русские не придут"

ВТ

Вячеслав Тарасов

Полностью поддерживаю автора. Население этой территории со времён нэзалэжнисти привыкло жить так, как им нравится, приплатив "кому надо", а власти нравится быть над законом и над холопами. У всех свой интерес и свои бабки. В силу своего дремучего "хуторянства", хуторяне считали себя "по над усэ", это я ощутил, уже в далёком теперь, 1974 году в Киеве и Полтаве. Для них уже тогда были "кляти москали", виновные во всём, что у них не получалось-не украсть и не так взять.