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Маск ушел от Трампа

Маск ушел от Трампа

Внештатный советник президента США Илон Маск объявил о своем уходе в отставку. Формально президент США Дональд Трамп привлек его на работу всего на 130 дней, и этот срок истекал в конце мая, однако самый известный в мире предприниматель покидает Белый дом с явным разочарованием.

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