Маск ушел от Трампа

Внештатный советник президента США Илон Маск объявил о своем уходе в отставку. Формально президент США Дональд Трамп привлек его на работу всего на 130 дней, и этот срок истекал в конце мая, однако самый известный в мире предприниматель покидает Белый дом с явным разочарованием.