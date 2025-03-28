Прошедший в Париже саммит «коалиции желающих» показал, что на самом деле эту группу стран стоит называть «коалицией нежелающих», пишет немецкое издание Die Welt.
Зеленскому сообщили плохие новости о Европе и ее гарантиях безопасности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Европа им ничего не дглжна,пора Европе прекратить навязываттся ко всем.Их дело страны Европы,а не третий мир!Про перевороты что Европа устраивает я уж молчу!
Ответить
21 час.
Eduard
А странам Африки Европа безопастность не гарантирует?
Ответить
21 час.
Eduard
Точно! Люди которые поставляют оружие,прикидываются &quot;миротворцами&quot;
Ответить
21 час.
Свежие комментарии