Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленскому сообщили плохие новости о Европе и ее гарантиях безопасности

Зеленскому сообщили плохие новости о Европе и ее гарантиях безопасности

Прошедший в Париже саммит «коалиции желающих» показал, что на самом деле эту группу стран стоит называть «коалицией нежелающих», пишет немецкое издание Die Welt.

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Комментарии
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Eduard
Европа им ничего не дглжна,пора Европе прекратить навязываттся ко всем.Их дело страны Европы,а не третий мир!Про перевороты что Европа устраивает я уж молчу!
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21 час.
Eduard
А странам Африки Европа безопастность не гарантирует?
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21 час.
Eduard
Точно! Люди которые поставляют оружие,прикидываются &amp;quot;миротворцами&amp;quot;
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21 час.
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