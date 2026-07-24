Врач Бобровский назвал самый вредный и самый полезный тип красного мяса

Врач-диетолог Бобровский: самым вредным для организма типом красного мяса является свинина. В интервью врача Бобровского прозвучало объяснение о том, что наиболее вредным для человека является мясо, в котором содержится особенно высокая концентрация вредных и насыщенных жиров.