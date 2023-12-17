Массвовой атаке с воздуха подверглись Липецкая, Ростовская и Волгоградская области. Как сообщает Минобороны, над регионами были сбиты и перехвачены 33 БПЛА самолетного типа.
Беспилотники массово атаковали регионы России
Комментарии
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Игорь Егоров
Любое наше малодушие относительно Украины приводит только к гибели наших граждан, цепные псы Украины должны быть уничтожены по корень.
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7 час.
ИГ
Ирина Галивец
Мы же толерантны… нельзя воевать в белых перчатках! Бомбить и разбомбить хохляндию!
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3 час.
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