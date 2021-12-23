Царьград

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В Подмосковье расчистили 23 километра рек

В Подмосковье расчистили 23 километра рек

За год в Московской области в общей сложности расчистили 23 километра рек, в том числе в рамках первого этапа проекта расчистки Клязьмы от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью пройден участок протяженностью 18 километров.

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