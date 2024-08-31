Физики случайно открыли новую формулу для вычисления числа Пи (изучая квантовую теорию)

Пи — это, без сомнения, одна из самых символичных констант в математике. Она фигурирует в кругах, часах, космологической постоянной и даже в знаменитых уравнениях общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
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