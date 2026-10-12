В Архангельской области запущена система альтернативной навигации

Она мониторит пассажирские перевозки на базе геостационарных меток.Специалисты Архангельского телекоммуникационного центра (оператора РНИС) разработали дополнительный инструмент контроля, который призван решить проблему искажения данных спутниковой навигации ГЛОНАСС.
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