Власти РФ снизят цены на фермерские продукты в сетевых магазинах

Власти России предпринимают меры для снижения цен на продукты селян в сетях магазинов. Министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме «Развитие малого агробизнеса России» подчеркнула важность сотрудничества малых сельскохозяйственных предприятий с крупным агробизнесом.
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