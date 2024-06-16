Возможность трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2024 года на территории Бобруйского районаЛагеря труда и отдыха (июнь 15 дней)Учреждение образованияКонтакты руководителейХимовская СШ Бобруйского районаСлатюк Дмитрий Игоревич80291245222Телушская СШ Бобруйского районаСуровы Александр Валерьевич80291224449Брожская СШ Бобруйского районаЕ .
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