Ответ Байдена журналистке израильского 13-го канала Нерии Краус: Краус: Президент Байден, думаете ли вы, что сможете заключить соглашение о заложниках к концу своего срока? Байден: Думаете ли вы, что камера позади вас может ударить вас по голове?Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.