Ford Mustang взлетел в воздух и протаранил жилой дом в Калифорнии

В Калифорнии водитель Ford Mustang не обратил внимание на знак стоп и тут же за это поплатился. Автомобиль на огромной скорости подпрыгнул на неровной дороге, взлетел в воздух, затем потерял управление и врезался в жилой дом.
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