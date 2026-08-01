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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» и Жоао Педро продлят действующий до 2032-го контракт. Форвард стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне

Жоао Педро подпишет новый контракт с « Челси », пишет The Athletic. Действующее соглашение бразильского форварда с лондонским клубом рассчитано до 2032 года.

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