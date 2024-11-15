В Москве завершен сезон аренды велосипедов и электросамокатов

В Москве в связи с наступлением холодов завершен сезон велопроката и аренды электросамокатов. Их постепенно увозят в сервисные центры, оставшийся на парковках транспорт для аренды больше не доступен, сообщает Коммерсант.
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