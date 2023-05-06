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Bloomberg: США готовятся поставить Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для военной помощи Украине

Bloomberg: США готовятся поставить Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, применяемой для военной помощи Украине

Соединенные Штаты в настоящий момент готовятся поставить Тайбэю вооружений на 500 млн долларов по ускоренной процедуре, которая применяется для военной помощи киевской стороне.

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