На Кубе второй раз за сутки произошло полное отключение национальной энергосистемы

На Кубе менее чем за сутки второй раз полностью отключилась национальная энергосистема. Новое отключение произошло в процессе восстановления электросети после общенационального блэкаута вечером 2 августа, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии