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Эколог Рыбальченко: важно поддерживать пернатых крупами во время непогоды

Эколог Рыбальченко: важно поддерживать пернатых крупами во время непогоды

Ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко в беседе с радио Sputnik поделился информацией о том, как погодные условия влияют на жизнь птиц и других животных.

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