Эколог Рыбальченко: важно поддерживать пернатых крупами во время непогоды

Ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко в беседе с радио Sputnik поделился информацией о том, как погодные условия влияют на жизнь птиц и других животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии