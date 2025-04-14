СБУ сообщила о задержании на Яворовском полигоне украинского военного, якобы работавшего сразу на две российские спецслужбы

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании очередного «российского агента», внедрившегося в святая святых ВСУ — Яворовский полигон, где идет подготовка украинских военных, в том числе с участием иностранных инструкторов.
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