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СБУ сообщила о задержании на Яворовском полигоне украинского военного, якобы работавшего сразу на две российские спецслужбы

СБУ сообщила о задержании на Яворовском полигоне украинского военного, якобы работавшего сразу на две российские спецслужбы

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании очередного «российского агента», внедрившегося в святая святых ВСУ — Яворовский полигон, где идет подготовка украинских военных, в том числе с участием иностранных инструкторов.

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