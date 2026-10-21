«Прямой разговор» с губернатором Московской области Андреем Воробьевым состоится 22 октября в 12:00. Трансляция будет доступна в эфире телеканала «360», на «360 новости», а также на сайте и во всех социальных сетях 360.
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