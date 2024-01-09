«Поздно, Филя!»: Киркорова обвинили в показухе после его заявления о пожертвовании белгородцам

НП

Наталья Павлова

Странно, что с него до сих пор не потребовали вернуть деньги за передачу, в которой его не показали. Его же заменили другим артистом? Всё было перезаписано, перемонтировано, артисту, его заменившего, тоже ведь, наверное, заплатили... В принципе, ему бы следовало свой гонорар отдать заменившему его артисту, а пострадавшим жителям Белгорода переслать из предыдущих гонораров. А мог бы и половину своего гардеробчика продать и хватило бы не только жителям Белгорода, но и Донецка и, возможно, ещё паре пострадавшим населенным пунктам с населением тысяч по сто.