Министр иностранных дел РФ С. Лавров посетит Китай с официальным визитом

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом с 8 по 9 апреля, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Мао Нин.