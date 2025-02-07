Важные изменения: льготникам напомнили о новом порядке получения компенсации на ЖКУ Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в порядке предоставления компенсаций на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для льготников.