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Важные изменения: льготникам напомнили о новом порядке получения компенсации на ЖКУ

Важные изменения: льготникам напомнили о новом порядке получения компенсации на ЖКУ

Важные изменения: льготникам напомнили о новом порядке получения компенсации на ЖКУ Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в порядке предоставления компенсаций на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для льготников.

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