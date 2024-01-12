Сыровяленное мясо в домашних условиях. Показываем простой рецепт: нужно только подвесить заготовку и ждать

Великолепное мясо холодной сушки можно легко достичь в домашних условиях, где основной этап процесса выполняется без нашего активного участия: достаточно просто подвесить приготовленное мясо на веревку и дождаться результатов.
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