Одна из главных проблем нашего менталитета — привычка легко транжирить чужие деньги. Взять хотя бы скорую помощь.
Щедрость за чужой счёт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Автор, заткнулся бы ты про "скорую помощь"... Расскажу одну историю... Это случилось... где-то года четыре ( а может чуть раньше) назад в моём маленьком городке. Грянула оптимизация... и СКОРУЮ уже надо было вызывать из соседнего... тоже небольшого города.... Иду я домой в свою брежневскую пятиэтажку. На лавочке у подъезда сидит печальный сосед с пятого этажа... Интеллигентная пара заехала к нам в однушку не так давно. Присела... и спрашиваю: - Почему в печали? - Да вот на старости лет, обозвали меня симулянтом. - Почему?!!! - Прихватило сердце... вызвали СКОРУЮ... а она всё не едет и не едет. Выпил нитроглицерин. Отлегло. Приехала СКОРАЯ... Сильно злились... обозвали симулянтом. Мне стыдно. А теперь итог сей печальной истории... Через неделю милый грустный старичок (мой ровесник) помер... и никому не стыдно. 🥵 И таких историй - МОРЕ. И чем интеллигентнее, порядочнее человек, тем он более беззащитен.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии