Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Не надо сопли жевать либерастическими уловками! Второе гражданство-неверие в свою страну, уход от налогов, предательс...Институт двойного...
  • Владимир Сабакарь
    Адью..О справедливости ...
  • Вячеслав Дегтярев
    так для чего им второе гражданство ? - так на всякий случай? - так и живи там куда уехал ........... купил недвижимос...Институт двойного...

Щедрость за чужой счёт

Щедрость за чужой счёт

Одна из главных проблем нашего менталитета — привычка легко транжирить чужие деньги. Взять хотя бы скорую помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Автор, заткнулся бы ты про &quot;скорую помощь&quot;... Расскажу одну историю... Это случилось... где-то года четыре ( а может чуть раньше) назад в моём маленьком городке. Грянула оптимизация... и СКОРУЮ уже надо было вызывать из соседнего... тоже небольшого города.... Иду я домой в свою брежневскую пятиэтажку. На лавочке у подъезда сидит печальный сосед с пятого этажа... Интеллигентная пара заехала к нам в однушку не так давно. Присела... и спрашиваю: - Почему в печали? - Да вот на старости лет, обозвали меня симулянтом. - Почему?!!! - Прихватило сердце... вызвали СКОРУЮ... а она всё не едет и не едет. Выпил нитроглицерин. Отлегло. Приехала СКОРАЯ... Сильно злились... обозвали симулянтом. Мне стыдно. А теперь итог сей печальной  истории... Через неделю милый грустный старичок (мой  ровесник)  помер... и  никому  не  стыдно. 🥵 И таких историй - МОРЕ. И чем интеллигентнее,  порядочнее   человек, тем он более беззащитен.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх