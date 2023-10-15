Щедрость за чужой счёт

Катерина

Автор, заткнулся бы ты про "скорую помощь"... Расскажу одну историю... Это случилось... где-то года четыре ( а может чуть раньше) назад в моём маленьком городке. Грянула оптимизация... и СКОРУЮ уже надо было вызывать из соседнего... тоже небольшого города.... Иду я домой в свою брежневскую пятиэтажку. На лавочке у подъезда сидит печальный сосед с пятого этажа... Интеллигентная пара заехала к нам в однушку не так давно. Присела... и спрашиваю: - Почему в печали? - Да вот на старости лет, обозвали меня симулянтом. - Почему?!!! - Прихватило сердце... вызвали СКОРУЮ... а она всё не едет и не едет. Выпил нитроглицерин. Отлегло. Приехала СКОРАЯ... Сильно злились... обозвали симулянтом. Мне стыдно. А теперь итог сей печальной истории... Через неделю милый грустный старичок (мой ровесник) помер... и никому не стыдно. 🥵 И таких историй - МОРЕ. И чем интеллигентнее, порядочнее человек, тем он более беззащитен.