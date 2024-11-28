Похудевший принц Уильям вышел на публику с густой бородой

Принц Уильям напугал фанатов резким похудением. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail. Принц Уильям пришел на церемонию вручения премии Tusk Conservation Awards 2024, которая прошла 27 ноября в отеле Savoy в Лондоне.
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