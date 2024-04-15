Экс-глава клиники Мешалкина Караськов получил 3,5 года по делу о растрате в Новосибирске

Приговор по уголовному делу о миллиардной растрате вынесли в Центральном районном суде Новосибирска. Экс-главу Центра Мешалкина, академика РАН Александра Караськова, приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
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