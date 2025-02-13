Индексация пенсий подтолкнула пожилых к поиску работы

В 2024 году в России резко увеличилось число соискателей предпенсионного и пожилого возраста. Количество резюме россиян 51–60 лет по сравнению с 2023-м выросло на 13%, до 2,9 млн, а анкет специалистов старше 61 года — на 25%, до 500 тыс.