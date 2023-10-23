«Народный орден»: какую советскую награду не нужно было сдавать государству после смерти владельца

После 1977 года в СССР абсолютно все награды после смерти их владельца подлежали возврату. Но из данного правила существовало одно исключение, благодаря которому этот военный орден стал особенно любим в народе.
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