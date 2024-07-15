В России заявили о необходимости внедрения практики судебных запретов на приближение

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования.
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