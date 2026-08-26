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В Актау проводят уборку и ремонт центральных дорог

В Актау проводят уборку и ремонт центральных дорог

В Актау продолжаются работы по содержанию и благоустройству центральных улиц, передает inAktau.kz. Ежедневно специалисты проводят санитарную очистку обочин и красят остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе акимата города.

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