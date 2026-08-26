В Актау проводят уборку и ремонт центральных дорог

В Актау продолжаются работы по содержанию и благоустройству центральных улиц, передает inAktau.kz. Ежедневно специалисты проводят санитарную очистку обочин и красят остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе акимата города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии