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Царьград

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Глава Харьковской администрации: Зима будет трудной, люди уезжают

Глава Харьковской администрации: Зима будет трудной, люди уезжают

В Харькове, контролируемом Киевом, из-за проблем с отоплением жители спешат покинуть город. Виталий Ганчев сообщил, что зимний сезон обещает быть сложным, несмотря на отсутствие угрозы гуманитарной катастрофы.

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