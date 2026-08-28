Глава Харьковской администрации: Зима будет трудной, люди уезжают

В Харькове, контролируемом Киевом, из-за проблем с отоплением жители спешат покинуть город. Виталий Ганчев сообщил, что зимний сезон обещает быть сложным, несмотря на отсутствие угрозы гуманитарной катастрофы.
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