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Владимирские новости

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В Киржаче открыли экспозицию о Прокудине-Горском

В Киржаче открыли экспозицию о Прокудине-Горском

Создал знаменитую «Коллекцию достопримечательностей Российской империи», получил золотую медаль на Международной выставке в Антверпене и награду от фотоклуба в Ницце.

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