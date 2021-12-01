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Чиновник: ОАЭ в ближайшее время направят политическую делегацию в Иран

30 ноября дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что его страна в ближайшее время направит специальную политическую делегацию в Иран в попытке улучшить отношения между Тегераном и Абу-Даби.

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