Чиновник: ОАЭ в ближайшее время направят политическую делегацию в Иран

30 ноября дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что его страна в ближайшее время направит специальную политическую делегацию в Иран в попытке улучшить отношения между Тегераном и Абу-Даби.