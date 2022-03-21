Удар «Кинжалом» по Галичине: Почему янки утверждают, что был разрушен коровник

Страна и люди

Начавшуюся панику в рядах ВСУ пытаются успокоить традиционной брехнёй Александр Ситников На фото: сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» (Фото: Михаил Метцель/ТАС) Эту новость ждали и не ждали.