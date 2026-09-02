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Регионы России

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«Динамо» не жалеет о непредложенной продаже Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро

«Динамо» не жалеет о непредложенной продаже Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тюкавин провел пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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