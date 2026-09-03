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Пронедра

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Особую молитву рекомендовал читать родителям школьников религиовед Игнатенко

Особую молитву рекомендовал читать родителям школьников религиовед Игнатенко

В церковном календаре далеко не каждый день отмечен большим праздником. Однако именно такие спокойные дни, без торжественных служб и особых событий, составляют основу повседневной духовной жизни верующего человека.

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