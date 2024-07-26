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Вечерний Новосибирск

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Проблемы с работой Telegram наблюдаются у пользователей в Новосибирске

Проблемы с работой Telegram наблюдаются у пользователей в Новосибирске

Сегодня с утра жители Новосибирска жалуются на медленную работу месенджера телеграм (Telegram). Пользователи отмечают значительное снижение скорости отправки сообщений - так в десктопной версии сообщение уходит и доставляется абоненту с течении 18 секунд в мобильной версии при отправке через смартфон в течении 12 сек в независимости от ПО на котором работает устройство.

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