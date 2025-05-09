Первый с 2022 года «Бессмертный полк» прошел во Владивостоке

Первая с 2022 года акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате во Владивостоке. Тысячи горожан вышли на центральную улицу города с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
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