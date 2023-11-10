Вой предателя

Владимир Соловьев

Арка́дий Арка́дьевич Ба́бченко (род. 18 марта 1977, Москва) — российский оппозиционный журналист, писатель, военный корреспондент. Участвовал в составе Вооружённых сил РФ в двух Чеченских войнах: в первой — как солдат срочной службы, во второй — по контракту (уволился в звании старшины запаса). В 2017 году эмигрировал из России. Пребывал на Украине с 2017 по 2019 год[, и в 2018 году принял участие в спецоперации по инсценировке собственного убийства. В ноябре 2019 года Бабченко переехал из Киева в Израиль. В декабре 2019 года Бабченко написал, что оказался под угрозой депортации из Израиля,