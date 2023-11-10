Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вой предателя

Вой предателя

КВАДРАТУРА  КРУА Ну, если уж сам Бабченко пишет, что у нас с вами всё хорошо, значит действительно всё хорошо.

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Комментарии
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Виктор Ефремов
Идиот.
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1 д.
Владимир Соловьев
Арка́дий Арка́дьевич Ба́бченко (род. 18 марта 1977, Москва) — российский оппозиционный журналист, писатель, военный корреспондент. Участвовал в составе Вооружённых сил РФ в двух Чеченских войнах: в первой — как солдат срочной службы, во второй — по контракту (уволился в звании старшины запаса). В 2017 году эмигрировал из России. Пребывал на Украине с 2017 по 2019 год[, и в 2018 году принял участие в спецоперации по инсценировке собственного убийства.                                                                                      В ноябре 2019 года Бабченко переехал из Киева в Израиль. В декабре 2019 года Бабченко написал, что оказался под угрозой депортации из Израиля,
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1 д.
tsan tsan
Надо бы Бабченко всё же представить возможность  покрасоваться на &quot;Абрамсе&quot; на Красной площади. Когда будет захвачен первый &quot;Абрамс&quot;, то надо выставить его на всеобщее обозрение именно на Красной площади, а на стволе подвесить за пояс Бабченко. Пусть подрыгается на радость мальчишкам.
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1 д.

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