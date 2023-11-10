КВАДРАТУРА КРУА Ну, если уж сам Бабченко пишет, что у нас с вами всё хорошо, значит действительно всё хорошо.
Вой предателя
Комментарии
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Виктор Ефремов
Идиот.
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1 д.
Владимир Соловьев
Арка́дий Арка́дьевич Ба́бченко (род. 18 марта 1977, Москва) — российский оппозиционный журналист, писатель, военный корреспондент. Участвовал в составе Вооружённых сил РФ в двух Чеченских войнах: в первой — как солдат срочной службы, во второй — по контракту (уволился в звании старшины запаса). В 2017 году эмигрировал из России. Пребывал на Украине с 2017 по 2019 год[, и в 2018 году принял участие в спецоперации по инсценировке собственного убийства. В ноябре 2019 года Бабченко переехал из Киева в Израиль. В декабре 2019 года Бабченко написал, что оказался под угрозой депортации из Израиля,
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1 д.
tsan tsan
Надо бы Бабченко всё же представить возможность покрасоваться на "Абрамсе" на Красной площади. Когда будет захвачен первый "Абрамс", то надо выставить его на всеобщее обозрение именно на Красной площади, а на стволе подвесить за пояс Бабченко. Пусть подрыгается на радость мальчишкам.
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1 д.
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