Эксперты форсайт-завтрака дали пессимистичный прогноз будущего Карелии

Савельев, Похвалина и Мазуровский назвали драйвер развития республикифото: vk.com/maximmazurovsky?w=wall2472224_17240 Перспективы развития бизнеса и Карелии в ближайшие годы обсудили в рамках форсайт-завтрака «Бизнес-тренды Карелия-2030».
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