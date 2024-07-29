В Ивановской области сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД региона и УФСБ выявили факт незаконной рубки деревьев более чем на восемь миллионов рублей

Оперативниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Ивановской области при поддержке ГУЭБиПК МВД России совместно с УФСБ региона установлено, что в период с июня 2022 года по май 2023 года организованная группа, в состав которой входили должностные лица Центра по охране лесов Ивановской области, в том числе специалисты по заболеваниям деревьев и кустарников, а также санитарной вырубке больных деревьев и пожарно-химической станции, обслуживающей лесные участки, незаконно выпиливала лес в Пучежском районе.